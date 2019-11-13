ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Историк-убийца Соколов утопил коллегу

13:17
  • среда
  • 13 ноября 2019

Всплывает все новая информация о жертвах доцента

Появляется все новая информация о жертвах профессора СПбГУ Олега Соколова. Об одном из случаев вспомнила преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Федорова.
Почему аспирантка Ещенко связалась с 63-летним доцентом Соколовым?

Опытный наездник, Соколов как-то решил, что может управлять и кораблем. Доцент вступил в военно-исторический Петровский клуб и попросил доверить ему управление судном. Соколову не отказали, он отправился в плавание в качестве капитана и потопил корабль.

Советов и указаний относительно управления судном профессор, чувствовавший себя Бонапартом, не слушал. В итоге корабль пошел ко дну.

"Мы уже швартовались, в это время ломит Соколов на всех парах. Все ему машут: "Остановись, остановись". А он кричит: "Что вам надо?" С видом человека, который уже стоит во главе чего-то, хотя ему просто доверили - в этот момент не оказалось второго судоводителя, который бы мог одновременно перевести всю эскадру", — рассказала Ирина Федорова.

Когда корабль пошел ко дну, почти все члены команды спаслись. Но одному выжить не удалось — немолодой мужчина запутался в снастях. Капитана судна Соколова также спасли. А сам он, хоть и назвался капитаном, бросил человека погибать.

Напомним, 9 ноября профессора Олега Соколова выловили из Мойки. В его рюкзаке обнаружили отрезанные женские руки и пистолет. Как выяснилось, двумя днями ранее историк застрелил у себя на квартире 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В Мойку историк свалился, пытаясь избавиться от частей тела девушки.

Читайте также:
Новости по теме
Историк Олег Соколов
Историк Олег Соколов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.