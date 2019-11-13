Историк-убийца Соколов утопил коллегу

Всплывает все новая информация о жертвах доцента

Появляется все новая информация о жертвах профессора СПбГУ Олега Соколова. Об одном из случаев вспомнила преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Федорова.

Опытный наездник, Соколов как-то решил, что может управлять и кораблем. Доцент вступил в военно-исторический Петровский клуб и попросил доверить ему управление судном. Соколову не отказали, он отправился в плавание в качестве капитана и потопил корабль.

Советов и указаний относительно управления судном профессор, чувствовавший себя Бонапартом, не слушал. В итоге корабль пошел ко дну.

"Мы уже швартовались, в это время ломит Соколов на всех парах. Все ему машут: "Остановись, остановись". А он кричит: "Что вам надо?" С видом человека, который уже стоит во главе чего-то, хотя ему просто доверили - в этот момент не оказалось второго судоводителя, который бы мог одновременно перевести всю эскадру", — рассказала Ирина Федорова.

Когда корабль пошел ко дну, почти все члены команды спаслись. Но одному выжить не удалось — немолодой мужчина запутался в снастях. Капитана судна Соколова также спасли. А сам он, хоть и назвался капитаном, бросил человека погибать.

Напомним, 9 ноября профессора Олега Соколова выловили из Мойки. В его рюкзаке обнаружили отрезанные женские руки и пистолет. Как выяснилось, двумя днями ранее историк застрелил у себя на квартире 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В Мойку историк свалился, пытаясь избавиться от частей тела девушки.