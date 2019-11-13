Неизвестная женщина прокляла и угрожает убить сына Рудковской и Плющенко

К ситуации подключилась полиция

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко обратились в полицию после того, как их сын Александр получил угрозы в свой адрес.

Жизнь Рудковской и Плющенко осложнилась после выхода передачи "ЯнаСупер", в которой знаменитые супруги делятся подробностями о личной жизни. Как оказалось, шоу принесло звездам не только новых поклонников, но и новых недоброжелателей. С недавних пор их шестилетний сын, у которого есть своя страничка в Instagram, стал получать от какой-то женщины сообщения с проклятиями и угрозами.

Правоохранительные органы уже начали проверку по этому факту. Адвоката Рудковской и Плющенко тоже подключили к работе. "Да, есть такая история", - сказал РЕН ТВ Плющенко, подтвердив информацию об угрозах. Сообщать подробности фигурист не стал.

Ранее фанаты выдвинули догадку о том, почему Рудковская заговорила о разводе с Плющенко. По-видимому, супруги разыграли скандал перед камерами, чтобы привлечь внимание к своим новым проектам. "Там же одни деньги в голове", - возмутились в Сети.