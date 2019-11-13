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В Ростове-на-Дону задержали все руководство местного ФСИН

13:30
  • среда
  • 13 ноября 2019

Силовиков подозревают в разглашении гостайны

Начальник управления ФСИН по Ростовской области задержан вместе со своими заместителями. Об этом сообщил замдиректора службы Валерий Максименко.

Муслима Даххаева и его заместителей подозревают в разглашении государственной тайны. Кроме того, им могут быть предъявлены обвинения по статьям о коррупции, отметил Максименко. Его слова приводит "Интерфакс".

"Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте", - сказал Максименко агентству ТАСС.

При этом он не стал уточнять количество и имена задержанных заместителей Даххаева.

Операцию по задержанию руководства ростовского ФСИН провела служба собственной безопасности службы совместно с ФСБ.

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