В Ростове-на-Дону задержали все руководство местного ФСИН

Силовиков подозревают в разглашении гостайны
Начальник управления ФСИН по Ростовской области задержан вместе со своими заместителями. Об этом сообщил замдиректора службы Валерий Максименко.
Муслима Даххаева и его заместителей подозревают в разглашении государственной тайны. Кроме того, им могут быть предъявлены обвинения по статьям о коррупции, отметил Максименко. Его слова приводит "Интерфакс".
"Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте", - сказал Максименко агентству ТАСС.
При этом он не стал уточнять количество и имена задержанных заместителей Даххаева.
Операцию по задержанию руководства ростовского ФСИН провела служба собственной безопасности службы совместно с ФСБ.