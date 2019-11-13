Названа лучшая защита от простуды

Напиток можно употреблять круглый год

Укрепить иммунитет перед лицом слякотной осени и морозной зимы россиянам помогут клюквенные морсы и отвары без сахара. По словам главного внештатного специалиста-диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, большая часть полезных свойств ягоды сохраняется после замораживания и высушивания, поэтому употреблять эти напитки можно целый год.

Клюква – просто кладезь витаминов и минералов. В их числе калий, магний, фосфор, натрий, кальций и железо. Содержащиеся в клюкве пектины положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, нормализуют липидный обмен.

И все же, полезна клюква не всем. Медики не рекомендуют употреблять эту ягоду тем, у кого индивидуальная непереносимость. Не стоит экспериментировать с клюквой беременным и кормящим женщинам. Аллергикам также лучше воздержаться от питья на основе этой ягоды.