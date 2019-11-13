ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа лучшая защита от простуды

13:35
  • среда
  • 13 ноября 2019

Напиток можно употреблять круглый год

Укрепить иммунитет перед лицом слякотной осени и морозной зимы россиянам помогут клюквенные морсы и отвары без сахара. По словам главного внештатного специалиста-диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой, большая часть полезных свойств ягоды сохраняется после замораживания и высушивания, поэтому употреблять эти напитки можно целый год.
Помощь иммунитету: как правильно питаться осенью

Клюква – просто кладезь витаминов и минералов. В их числе калий, магний, фосфор, натрий, кальций и железо. Содержащиеся в клюкве пектины положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, нормализуют липидный обмен.

И все же, полезна клюква не всем. Медики не рекомендуют употреблять эту ягоду тем, у кого индивидуальная непереносимость. Не стоит экспериментировать с клюквой беременным и кормящим женщинам. Аллергикам также лучше воздержаться от питья на основе этой ягоды.

Читайте также:
Главное сегодня
Простуда
Простуда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.