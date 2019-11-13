В Сеть слили уникальное фото с Пугачевой в магазине

Покупатели не поверили своим глазам
70-летнюю певицу Аллу Пугачеву заметили во время шоппинга в ЦУМе. Одному из посетителей удалось сфотографировать Примадонну во время общения с консультантом.
На фанатской странице Пугачевой опубликовали фотографию, на которой певица стоит в магазине и что-то втолковывает почтительно слушающему консультанту. По-видимому, народная артистка СССР объясняла, какую именно вещь она хочет приобрести.
Звезда вышла в свет в белом пальто до пола и с черной сумкой через плечо. "Заходишь в ЦУМ, а там Алла Пугачева", - написал автор снимка, который с трудом поверил своим глазам. Удалось ли Примадонне что-нибудь купить, не уточняется.
Многие интернет-пользователи порадовались тому, что обычные люди могут иногда лицезреть легендарных артистов в повседневной жизни. Впрочем, как отметили некоторые, в ЦУМе отовариваются не самые обычные граждане, учитывая тамошние цены.
- Я б упала в обморок от счастья, - пишут в Сети.
- Молодец, ей нужно быть всегда нарядной.
- А что, она не человек, что ли?
- Она может заходить в любой магазин!
- Отлично и стильно выглядит Алла Борисовна!
В последнее время Пугачева стала чаще появляться на публике. Так, например, она посетила премьеру фильма "Грех", снятого режиссером Андреем Кончаловским. Звезда пришла на кинопоказ без своего мужа Максима Галкина.