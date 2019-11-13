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Проект "Здоровая Москва" получил международное признание

13:49
  • среда
  • 13 ноября 2019

В 2019 году заявки на участие в премии поступили из 13 стран

"Здоровая Москва" получила Гран-при крупнейшей в Восточной Европе и Средней Азии премии Eventiada IPRA Golden World Awards. Специалисты сочли проект, реализуемый столичным департаментом здравоохранения, лучшим в номинации "Лучшая кампания по здоровому образу жизни в цифровых/социальных сетях".

Как сообщает пресс-служба московского департамента здравоохранения, Eventiada IPRA Golden World Awards отмечает лучшие проекты, соответствующие высочайшим стандартам, инновационному подходу, качеству планирования и исполнения коммуникационных кампаний. В 2019 году заявки на участие в премии поступили из 13 стран. Международное жюри рассмотрело более 140 проектов.

"Члены жюри по достоинству оценили социальную направленность проекта, четкую и продуманную организацию, беспрецедентный масштаб и вклад в повышение качества жизни москвичей", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, первое место в номинации "Лучший проект о здоровом образе жизни" получил проект департамента здравоохранения Москвы "ЗОЖ - через молодежь".

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