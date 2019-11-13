Украина признала Януковича "даром Господа"

Незалежной повезло с президентом, уверены в Раде

Бывшего президента Украины Виктора Януковича Незалежной подарил Господь. Так считает руководитель фракции "Голос" в Верховной раде Сергей Рахманин.

заявил, что бывший президент страны Виктор Янукович был подарен Украине Господом. Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Это человек, который на самом деле дарован нам была Господом, прости Господи. Если бы не было именно такого президента именно в такой момент, неизвестно, как бы развивалась судьба Украины", — подчеркнул он.

Янукович – человек с "исключительным набором качеств", заявил Рахманин в интервью "Украинской правде". По его мнению, стране очень повезло, что именно он стал президентом в этот момент истории Украины.

Виктора Януковича лишили почетного звания президента страны в 2015 году, решением Верховной рады. По украинской конституции, лишить звания главы государства можно только после процедуры импичмента. Однако такой процедуры в отношении Януковича не проводилось.

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. После того, как по украинским городам прокатился Евромайдан, он покинул Незалежную. Имущество Януковича арестовали, против него возбудили несколько уголовных дел.