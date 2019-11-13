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Собянин: первые линии МЦД откроют до конца ноября

13:54
  • среда
  • 13 ноября 2019

Пересадка на МЦК и метро будет бесплатной по карте "Тройка"

Первые линии Московских центральных диаметров будут открыты до конца ноября этого года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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В своем твиттере мэр напомнил, что пересадка на МЦК и метро будет бесплатной по карте "Тройка". Новые тарифы позволят экономить до 75% расходов на проезд.

Первыми в эксплуатацию введут два диаметра — МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска. На них будут действовать три тарифные зоны. Рассчитать стоимость поездки с учетом диаметров можно на сайте метро.

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