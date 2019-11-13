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Задержан третий подозреваемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда

14:35
  • среда
  • 13 ноября 2019

На него дал показания ранее задержанный по этому делу Сергей Половец

В аэропорту "Внуково" задержан ещё один - третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Московского городского суда. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Евгений Ерзунов собирался уехать за границу. В ближайшее время ему предъявят обвинения, передает "ТВ Центр". Подозреваемого выдал его сообщник Сергей Половец, которого накануне допросили следователи. Он сообщил, что Ерзунов является автором записи в соцсетях с угрозами судье.

Напомним, по делу проходит еще один мужчина - ранее судимый житель Удмуртии Алексей Вересов. Его и Половца задержали во вторник  - их также обвиняют в призывах к экстремизму.

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