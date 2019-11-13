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Олигарх Коломойский обвинил США в бедах Украины

14:23
  • среда
  • 13 ноября 2019

Миллиардер выступил за сотрудничество с Россией

Конфликт в Донбассе должен быть прекращен, а отношения с Россией – восстановлены, уверен украинский олигарх Игорь Коломойский. По мнению миллиардера, в бедах Украины виноваты США, которые продолжают подогревать войну на юго-востоке Незалежной – преследуя при этом свои геополитические цели.
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"Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы заставляете нас воевать - и даже не даете нам денег на это", - заявил Коломойский в интервью американской газете The New York Times.

Что же касается отношений с Россией, то она в любом случае сильнее Украины. Так что отношения с ней надо улучшать, уверен предприниматель-миллиардер. Травма, нанесенная сознанию украинцев конфликтом в Донбассе, будет преодолена, не сомневается бизнесмен.

"Пройдет пять - десять лет, и кровь будет забыта. Я описываю объективно, то, что я вижу и куда идет дело", - сказал Коломойский американским журналистам. А США сейчас просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника - Россию. Вашингтон хочет, чтобы Киев "вел войну против России до последнего украинца", заключил олигарх.

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