ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дети забрали мешок с игрушками и сбежали от приемной матери к отцу

14:45
  • среда
  • 13 ноября 2019

Опекун дала приемным детям все условия для комфортной жизни

12-летний мальчик и 11 летняя девочка сбежали из дома приемной матери и пропали без вести.

Инцидент произошел в подмосковном городе Солнечногорск. Утром 12 ноября приемная мама отвела детей в школу и ушла на работу – женщина трудиться уборщицей. Брат с сестрой дождались, когда мать уедет, вернулись домой, оставили портфели и ушли в неизвестном направлении.

"С собой взяли только пакет с игрушками", - рассказал kp.ru ("Комсомольской правде") источник в правоохранительных органах.

Под опеку к жительнице Подмосковья дети попали только несколько месяцев назад, на условия жизни не жаловались, на учете в ПДН не стояли. Полиция организовала поиски детей, к операции подключились волонтеры движения "ЛизаАлерт".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Похищение человека". На причастность к преступлению проверяется биологическая мать детей, которую суд ограничил в родительских правах из-за злоупотребления алкоголем. Кроме того, за день до побега брат с сестрой общались с родным отцом по телефону, который живет в Брянской области, хотя свидетельствах о рождении детей в графе "Отец" стоит прочерк. Не исключено, что он мог похитить детей.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Дети
Дети
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.