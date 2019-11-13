Дети забрали мешок с игрушками и сбежали от приемной матери к отцу

Опекун дала приемным детям все условия для комфортной жизни

12-летний мальчик и 11 летняя девочка сбежали из дома приемной матери и пропали без вести.

Инцидент произошел в подмосковном городе Солнечногорск. Утром 12 ноября приемная мама отвела детей в школу и ушла на работу – женщина трудиться уборщицей. Брат с сестрой дождались, когда мать уедет, вернулись домой, оставили портфели и ушли в неизвестном направлении.

"С собой взяли только пакет с игрушками", - рассказал kp.ru ("Комсомольской правде") источник в правоохранительных органах.

Под опеку к жительнице Подмосковья дети попали только несколько месяцев назад, на условия жизни не жаловались, на учете в ПДН не стояли. Полиция организовала поиски детей, к операции подключились волонтеры движения "ЛизаАлерт".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Похищение человека". На причастность к преступлению проверяется биологическая мать детей, которую суд ограничил в родительских правах из-за злоупотребления алкоголем. Кроме того, за день до побега брат с сестрой общались с родным отцом по телефону, который живет в Брянской области, хотя свидетельствах о рождении детей в графе "Отец" стоит прочерк. Не исключено, что он мог похитить детей.