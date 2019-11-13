Чехову разочаровала попытка общения с больной Заворотнюк

Звезда написала "прекрасной няне"

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова попыталась поддержать Анастасию Заворотнюк и написала ей письмо.

Как пишет Teleprogramma.pro, Чехова дружит с семьей Заворотнюк, однако связаться с тяжело больной коллегой она попыталась только сейчас. Она отправила "прекрасной няне" сообщение в мессенджере.

"Я ей писала, но ничего вразумительного не услышала. И понимаю, что незачем навязываться. У человека сейчас свои происходят процессы. И, дай бог, чтобы все было хорошо", - рассказала Анфиса Чехова в программе "В теме". Подробностей она не уточнила. Что означает фраза "ничего вразумительного не услышала", можно только догадываться. Возможно, Заворотнюк что-то написала ей в ответ, но не захотела или не смогла вступать в продолжительную переписку.

Ранее сообщалось, что за матерью Заворотнюк числится 332 штрафа за нарушение ПДД на сумму 26 800 рублей. Если женщина не погасит задолженность, ей может грозить арест.

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Если верить слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Сейчас она якобы находится в реабилитационном центре на Рублевке. Семья актрисы подтвердила, что "прекрасная няня" борется с болезнью, однако отказалась сообщать подробности.