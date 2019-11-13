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Зеленский обвинил Коломойского в организации протестов в Киеве

14:51
  • среда
  • 13 ноября 2019

Президент – сторонник закона о продаже земли

Введение рынка земли на Украине не нравится олигарху Игорю Коломойскому. Бизнесмен причастен к организации протестов в день рассмотрения этого закона, уверен Владимир Зеленский.
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Президент Украины встретился с депутатами Верховной рады, представляющими его партию "Слуги народа". Зеленский рассказал членам партии о плюсах референдума, на котором будет поставлен вопрос о разрешении покупать землю иностранцами.

Как рассказал изданию "Экономическая правда" один из присутствовавших на совещании, президент ясно дал понять, кто организует митинги у зданий правительства и Рады. По словам Зеленского, протесты разгоняет только один человек – и депутаты уверены, что он имел в виду Коломойского.

Зеленский объяснил собравшимся, что эти протесты в любом случае оказывают свое действие. Именно поэтому необходимо провести референдум, уверен президент. "Слуг народа" Зеленскому, судя по всему, убедить удалось – а вот другие фракции обещали проголосовать против закона.

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