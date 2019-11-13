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Трампа заметили с прилипшей к ботинку туалетной бумагой

15:23
  • среда
  • 13 ноября 2019

Не в первый раз

Президент США Дональд Трамп в очередной раз где-то подцепил на ботинок кусок туалетной бумаги.

Очевидцы заметили бумажку, когда президент шел от лимузина на посадку в вертолет в Нью-Йорке после выступления в Экономическом клубе, пишет Daily Mail.

Трамп попадает в подобную неловкую ситуацию не в первый раз. Аналогичный случай произошел в октябре 2018 года, когда он садился в самолет Air Force One.

Трампу никто не указал на оплошность, а пользователи социальных сетей начали потешаться над президентом и гадать, почему американский лидер носит туалетную бумагу на подошве.

"Как он умудряется каждый раз вляпаться в туалетную бумажку, я не понимаю. Видимо он бросает ее на пол"

"Может он пытается отвлечь внимание от импичмента?"

"Его совсем не уважают подчиненные, раз не предупредили. Ведь несложно сказать: "Эй, Босс, у тебя что-то на обуви". Но нет."

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