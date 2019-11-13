"Хулиганка!" Фото стильной Пугачевой вызвало ажиотаж в Сети

Примадонна решила сбежать из дома

70-летней певице Алле Пугачевой не сидится на месте. Недавно она побывала на премьере фильма "Грех" Андрея Кончаловского, а потом ее заметили во время шопинга в ЦУМе. 13 ноября Примадонна нарядилась и решила снова выйти в люди.

"Куда бы рвануть, пока дети спят, а муж на работе?" - написала Алла Пугачева в Instagram, выложив фото из своего замка в подмосковной деревне Грязь. Народная артистка позирует в брюках, пиджаке и шляпке черного цвета. Total black - один из излюбленных стилей Примадонны. Образ певицы дополнили золотые украшения на шее и руках.

Интернет-пользователи пришли на помощь Пугачевой. Ей порекомендовали "рвануть" на дискотеку, к подругам, в кино, на интервью к популярным блогерам и так далее.

- А туда, куда душа зовет, - посоветовал певец Николай Басков.

- Приезжайте к нам на вокзал - мы тут работаем по средам, посидим, выпьем коньячку и потрещим!

- В Ижевск!

- На СПА.

- Ждите мужа.

- Хулиганка!

- Стильная красотка.