"Хулиганка!" Фото стильной Пугачевой вызвало ажиотаж в Сети

Примадонна решила сбежать из дома
70-летней певице Алле Пугачевой не сидится на месте. Недавно она побывала на премьере фильма "Грех" Андрея Кончаловского, а потом ее заметили во время шопинга в ЦУМе. 13 ноября Примадонна нарядилась и решила снова выйти в люди.
"Куда бы рвануть, пока дети спят, а муж на работе?" - написала Алла Пугачева в Instagram, выложив фото из своего замка в подмосковной деревне Грязь. Народная артистка позирует в брюках, пиджаке и шляпке черного цвета. Total black - один из излюбленных стилей Примадонны. Образ певицы дополнили золотые украшения на шее и руках.
Интернет-пользователи пришли на помощь Пугачевой. Ей порекомендовали "рвануть" на дискотеку, к подругам, в кино, на интервью к популярным блогерам и так далее.
- А туда, куда душа зовет, - посоветовал певец Николай Басков.
- Приезжайте к нам на вокзал - мы тут работаем по средам, посидим, выпьем коньячку и потрещим!
- В Ижевск!
- На СПА.
- Ждите мужа.
- Хулиганка!
- Стильная красотка.
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