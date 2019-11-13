МИД России: НАТО активно ухудшает ситуацию у российских границ

Альянс создает новые разделительные линии

Новые разделительные линии и обострение общей ситуации – таков результат действий Североатлантического альянса на его восточном фланге. Положение в регионе Балтии оценил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Это был регион стабильности. Были три маленьких государства, нейтральные Финляндия, Швеция. Балтийский регион был зоной сотрудничества, все планы, которые мы осуществляли, они были нацелены на укрепления взаимодействия во всех областях - экономической, в сфере охраны окружающей среды, улучшении транспорта и так далее", - заявил Грушко на форуме молодых дипломатов в Москве.

В Москве в последнее время неоднократно указывали на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Североатлантическом альянсе эти действия оправдывают надуманным "сдерживанием российской агрессии". В ответ в Кремле подчеркивали: Россия ни для кого не представляет угрозы. В то же время, действия НАТО, потенциально опасные для российских интересов, Москва без ответа не оставит.