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МИД России: НАТО активно ухудшает ситуацию у российских границ

15:20
  • среда
  • 13 ноября 2019

Альянс создает новые разделительные линии

Новые разделительные линии и обострение общей ситуации – таков результат действий Североатлантического альянса на его восточном фланге. Положение в регионе Балтии оценил замглавы МИД России Александр Грушко.
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"Это был регион стабильности. Были три маленьких государства, нейтральные Финляндия, Швеция. Балтийский регион был зоной сотрудничества, все планы, которые мы осуществляли, они были нацелены на укрепления взаимодействия во всех областях - экономической, в сфере охраны окружающей среды, улучшении транспорта и так далее", - заявил Грушко на форуме молодых дипломатов в Москве.

В Москве в последнее время неоднократно указывали на беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Североатлантическом альянсе эти действия оправдывают надуманным "сдерживанием российской агрессии". В ответ в Кремле подчеркивали: Россия ни для кого не представляет угрозы. В то же время, действия НАТО, потенциально опасные для российских интересов, Москва без ответа не оставит.

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