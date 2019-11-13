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Загадочную аномалию зафиксировали в атмосфере Марса

15:55
  • среда
  • 13 ноября 2019

Специалисты выдвинули одну догадку

Марсоход Curiosity зафиксировал странные колебания кислорода внутри кратера Гейла, диаметр которого составляет 154 километра. 
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Как пишет mir24.ru со ссылкой на The Independent, большую часть атмосферы Марса составляют углекислый газ, азот и аргон, которые накапливаются и рассеиваются там в зависимости от сезона. 

А вот уровень кислорода, как показали шестилетние наблюдения, меняется неравномерно. Картина выбросов O2 оказывается разной из года в год, причем без всякой связи с атмосферной динамикой. Ученые предположили, что кислород поступает из химического источника, который еще пока не удалось обнаружить. 

Как полагают авторы исследования, колебания кислорода на Марса могут иметь ту же причину, что и колебания метана. Это соединение тоже ведет себя непредсказуемо. 

Ранее астронавты NASA записали шумы, звуки ветра, а также сейсмическую активность на Марсе. Аудиозапись можно прослушать на сайте организации. 

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