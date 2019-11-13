Загадочную аномалию зафиксировали в атмосфере Марса

Специалисты выдвинули одну догадку

Марсоход Curiosity зафиксировал странные колебания кислорода внутри кратера Гейла, диаметр которого составляет 154 километра.

Как пишет mir24.ru со ссылкой на The Independent, большую часть атмосферы Марса составляют углекислый газ, азот и аргон, которые накапливаются и рассеиваются там в зависимости от сезона.

А вот уровень кислорода, как показали шестилетние наблюдения, меняется неравномерно. Картина выбросов O2 оказывается разной из года в год, причем без всякой связи с атмосферной динамикой. Ученые предположили, что кислород поступает из химического источника, который еще пока не удалось обнаружить.

Как полагают авторы исследования, колебания кислорода на Марса могут иметь ту же причину, что и колебания метана. Это соединение тоже ведет себя непредсказуемо.

Ранее астронавты NASA записали шумы, звуки ветра, а также сейсмическую активность на Марсе. Аудиозапись можно прослушать на сайте организации.