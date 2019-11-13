Знакомая историка Соколова раскрыла секреты его семейной жизни

Ученый всегда выбирал юных и кротких девиц

Преподаватель-историк СПбГУ Олег Соколов был женат дважды и всегда выбирал себе в спутницы жизни спокойных и кротких женщин.

Об этом рассказала знакомая доцента, пишет argumenti.ru. Первую жену ученого звали Анастасия, с ней Соколов познакомился, когда девушка училась в школе.

У пары родилась дочь, но после появления ребенка семья развалилась, так как ученый оказался "неприспособлен к семейной жизни". Причем расторжение брака Соколов аргументировал теми же словами, которые говорил на суде по случаю убийства Анастасии Ещенко: "Она превратилась в фурию, в чудовище".

Спустя время первая жена внезапно умерла от опухоли мозга – при этом она никогда не жаловалась на самочувствие. "Она была дородная девушка, розовощекая, в теле, в отличие от других дам Соколова", - рассказала подруга Соколова "Московскому комсомольцу".

Вторую супругу Олега Валерьевича звали Анна, с ней он начал жить, будучи в браке с Анастасией. Женщина родила ему двух девочек, одна из которых на данный момент ходит в начальную школу, а вторая – в детский садик.

Влюбившись в студентку Анастасию Ещенко, Соколов не спешил разводиться с Анной. Супруга Соколова закрывала глаза на происходящее и не закатывала скандалов. Сейчас она намерена найти мужу хорошего адвоката, так как считает, что ученый не способен на такое жесткое убийство.

Нетрезвого доцента Олега Соколова выловили 9 ноября в водах реки Мойки в Санкт-Петербурге. Как оказалось, он упал в воду, пытаясь избавиться от останков своей жертвы – 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой жил пять лет.

Следователи выяснили, что 7 ноября между возлюбленными произошел конфликт, в ходе которого Соколов четыре раза выстрелил в девушку. Два дня он пил и, придя в сознание, решил избавиться от тела, распилив его на кусочки.

Свою вину Соколов признал. По решению Октябрьского районного суда Петербурга он арестован до 8 января следующего года.

Видео: расчленивший студентку историк избавляется от тела