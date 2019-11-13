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ФСБ поймала иностранного шпиона в космосе

15:55
  • среда
  • 13 ноября 2019

Разведчик пытался проникнуть на орбитальную станцию

Иностранные разведки со времен СССР не оставляли попыток добыть данные о советской космической программе.
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С конца 1970-х годов действовала программа "Интеркосмос". В ее рамках  космонавты, не являющиеся гражданами СССР и США, могли впервые побывать на орбите, в исследовании космоса участвовали организации дружественных СССР стран. С 1978 по 1988 годы в космос отправились представители 14 государств.

Однако контрразведке приходилось постоянно быть начеку. Так, однажды была обнаружена попытка внедрить представителя одной спецслужбы, чтобы он слетал как космонавт на советском корабле, рассказал бывший глава отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, полковник в отставке Николай Рыбкин.

По словам Рыбкина, сотрудники ФСБ успешно предотвратили эту попытку. И сделали все, чтобы исключить попадание таких людей в сферу государственных интересов в будущем.

"Были, что называется, вербовочные подходы. Но контрразведка сработала очень быстро, поставила всех на место. И когда американские специалисты ездили к нам, а наши – в Америку, в Хьюстон, то мы добились того, чтобы провокационные моменты исключить", – рассказал Рыбкин. Экс-глава военной контрразведки и Звездного городка представил книгу "Военные контрразведчики" из серии "Жизнь замечательных людей", передает РИА Новости.

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