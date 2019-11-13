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Борис Джонсон совершил грех в глазах британцев

16:10
  • среда
  • 13 ноября 2019

Как оказалось, британский премьер не умеет заваривать чай

Британского премьер-министра Бориса Джонсона раскритиковали в Сети после видео, где он готовит чай с молоком.

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Политика распекли за то, что он не вынул чайный пакетик прежде чем смешать напитки. Судя по комментариям, люди сочли такое поведение Джонсона "грехом" и недостойным для политика.

- Я никогда не смогу проголосовать за того, кто так делает.

- Ему надо избавиться от этой грязной привычки!

- Наш действующий премьер не может заварить чашку чая. Как глубоко мы можем потонуть?

В интервью Sky News эксперт по чайной церемонии посоветовала пить чай без молока и сахара, а также раскошелиться на хороший чай, чтобы почувствовать настоящий вкус напитка. А тем, кто все же хочет смешать его с молоком, она рекомендовала сначала убрать пакетик с чаем.

Видео: освистанный Борис Джонсон сбежал от разгневанной толпы

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