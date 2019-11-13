Пучеглазую кошку-картошку сочли посланником инопланетян (фото)

Мурка готовится взять землян в плен

Рыжая кошка из США с необычными глазами покорила интернет своей внешностью.

У животного настолько большие и вылупленные глаза, что кажется, будто оно всегда чему-то удивлено, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что кошку-картошку заслали на Землю инопланетяне, чтобы поработить людей. Другие считают, что у животного какое-то заболевание. Но хозяйка призналась, что не знает, что с ее питомцем, а большие глаза не мешают сильно ее любить.

Несмотря на конспирологические теории, которые блуждают в интернете, рыжая мурка ведет обычную кошачью жизнь: ест, гуляет, валяется на полу и много спит.

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