Песков отреагировал на скандал с толстым котом

Животное не пустили на борт из-за большого веса

Скандал с участием слишком тяжелого кота и компании "Аэрофлот" дошел до Кремля. Журналисты поинтересовались мнением пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о случившемся.

У представителя главы государства на этот счет позиции нет. "Не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом и самолетом", - заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Ранее пассажир "Аэрофлота" пожаловался, что авиакомпания потребовала сдать кота в багаж, поскольку его вес превышал установленные нормы. Смекалистый мужчина перед досмотром подменил своего питомца на более легкого кота. Об этом он сообщил в соцсетях.

"Аэрофлот" проверил сообщения пассажира и по результата внутренней проверки решил наказать пассажира. Его лишили почти 400 тысяч миль, накопленных за 14 лет.