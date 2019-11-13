Цены на гречку взлетели за неделю

С начала года крупа стала дороже почти на 20%

Цены на гречку подорожали на 2,2% на прошлой неделе (с 6 по 11 ноября). Опережающий рост зафиксировал Росстат.

В статистическом ведомстве отметили, что общий уровень недельной инфляции в России в указанный период был нулевым. Также там указали, что с начала ноября цены на крупу выросли на 4%, а с начала 2019 года - на 19,9%, передает РИА Новости.

Ранее в ФАС на рост цен на гречиху пожаловался Российский союз мукомольных и крупяных предприятий. В ведомстве обещали провести проверку.

На прошлой неделе аналитики сообщали, что россиян напугали высокие цены на овощи. Покупатели якобы переходят на крупы, которые значительно дешевле.

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