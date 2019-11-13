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В ВШЭ извинились перед профессором, назвавшим русский язык "убогим"

17:14
  • среда
  • 13 ноября 2019

Произошла ошибка

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед профессором ВУЗа Гасаном Гусейновым, который в конце октября назвал русский язык "убогим".

Все дело в том, что комиссия не поставила профессора в известность, что его дело начали рассматривать. Обычно сотрудники ВУЗа получают уведомления, однако в этом случае такого не произошло, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВШЭ.

Ранее комиссия рекомендовала Гусейнову принести публичные извинения за "излишне эмоциональные слова". Профессор обязан не забывать об ответственности за публичные заявления.

В свою очередь Гусейнов пока не собирается извиняться и отправил в комиссию все объяснения относительно своего поста в Facebook. Он подчеркнул, что писал комментарий о русском языке как частное лицо, а не как преподаватель.

29 октября Гасанов опубликовал запись в социальных сетях, в которой посетовал, что русские не толерантны к другим языкам, а в многонациональной Москве продаются газеты только на русском языке.

"В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна", - написал он в Facebook.

Пост вызвал шквал негативных комментариев.

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