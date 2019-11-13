Угрожавший судье расправой россиянин отправился в СИЗО

Суд арестовал его на 2 месяца

Басманный суд столицы избрал меру пресечения Алексею Вересову, обвиняемому в призывах к экстремизму и угрозах судье Московского городского суда через интернет. Он заключен под стражу на 2 месяца, передает "ТВ Центр".

Заседание прошло в закрытом режиме. В отношении ранее судимого Вересова возбуждено уголовное дело, ему грозит 5 лет лишения свободы. Производство было открыто после того, как Алексей Вересов на своей странице в соцсети опубликовал фото судьи Мосгорсуда и сопроводил его угрозами.

Обвинения Вересову были предъявлены накануне. На допрос в Москву его доставили из родной Удмуртии. Во время беседы со следователями Вересов признал свою вину.

Еще одного фигуранта дела об угрозах судьям Евгения Ерзунова задержали в аэропорту Внуково при попытке сбежать из страны. Он попал в поле зрения следствия после того, как его сдал третий обвиняемый по делу, задержанный накануне Сергей Половец.

