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Путин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС

19:26
  • среда
  • 13 ноября 2019

Главная тема форума - экономический рост

Владимир Путин прибыл в столицу Бразилии для участия в двухдневном саммите БРИКС. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в частности,  подведут итоги десятилетнего сотрудничества, а также обсудят региональные и общемировые проблемы. Основная тема саммита - "Экономический рост в интересах инновационного будущего".

Главы пяти государств также встретятся с участниками делового форума БРИКС - руководителями  крупнейших компаний, финансовых организаций, общественных объединений и с руководством нового Банка развития.

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