Путин прибыл в Бразилию на саммит БРИКС

Главная тема форума - экономический рост

Владимир Путин прибыл в столицу Бразилии для участия в двухдневном саммите БРИКС. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в частности, подведут итоги десятилетнего сотрудничества, а также обсудят региональные и общемировые проблемы. Основная тема саммита - "Экономический рост в интересах инновационного будущего".

Главы пяти государств также встретятся с участниками делового форума БРИКС - руководителями крупнейших компаний, финансовых организаций, общественных объединений и с руководством нового Банка развития.