Собянин осмотрел ход строительства станции "Зюзино"

Первые поезда здесь поедут уже через два года

В столице идёт активное строительство Большой Кольцевой линии метро - самой протяжённой в мире. Ход работ на южном участке осмотрел Сергей Собянин. Мэр посетил будущую станцию "Зюзино". Её возводят в районе пересечения улицы Каховка с Севастопольским проспектом. Предполагается, что первые поезда здесь поедут уже через два года.

Станция "Зюзино" будет находиться прямо под проезжей частью. Пассажиры смогут выходить на улицу Каховка и Севастопольский проспект. Ход строительства проинспектировал Сергей Собянин.

"У Зюзино, исторического района Москвы, новая жизнь. Огромная программа реновации, в которой большинство жителей переедут в новые дома из "хрущевок", и в центре района появляется новая станция метро "Зюзино", которая, конечно, улучшит транспортную доступность. Страхи жителей о том, что при реновации ухудшается транспортная ситуация - они несостоятельны. Наоборот, приходят новые станции метрополитена, которые разгружают и действующие радиальные направления, и улично-дорожную сеть", - сообщил Сергей Собянин.

"Зюзино" - станция мелкого заложения, с двумя путями и одной платформой. Типовой проект будет дополнен индивидуальными дизайнерскими решениями. Например, потолок. При взгляде во время ходьбы он будет как будто двигаться, что, как говорят архитекторы, создаст динамику пространства. "Зюзино" станет частью южного участка Большой кольцевой линии столичного метро между станциями "Каховская" и "улица Новаторов".

Протяженность участка - 7 километров, предусмотрено три станции мелкого заложения. Готовность участка - 22%. Готовность станции "Зюзино"- 20%. Окончание этого участка намечено на второй квартал 2021 года.

Щит "Наталья" работу закончила, а "Розе" ещё только предстоит вступить в дело. Проходческие щиты метростроители традиционно называют женскими именами. От "Каховской" до "Зюзино" тоннель уже готов. Теперь все внимание участку "Зюзино" - "Воронцовская". Строящийся тоннель пройдёт под действующей станцией. Такое в метростроении встречается не часто.

"Щит "Роза" стартует в конце ноября. Будет проходить под действующей станцией "Калужская" на заложении пять метров. Это очень сложная работа, потому что заложение от верха щита до низа конструкций станции "Калужская" составляет менее диаметра щита", - рассказал представитель компании-разработчика проекта строительства Юрий Хоменя.

С открытием южного участка БКЛ улучшится транспортная ситуация сразу в пяти районах Юго-Западного округа, от Проспекта Вернадского до Черемушек. Суммарно здесь проживают более полумиллиона человек. Снизится нагрузка на действующие линии подземки. А интенсивность движения на автомагистралях сократится на 15 процентов. Именно на южном участке Большая кольцевая будет интегрирована с также строящейся Коммунарской линией метро.

"Зюзино" будет запускаться одновременно с большой, огромной частью Большой кольцевой линии метро, состоящей из 10 станций. Это около 20 километров - от "Мневников" и до "Зюзино", - рассказал Собянин.

Большая кольцевая линия Московского метро претендует на рекорд. Ее длина составит 70 километров. Таким образом, БКЛ может стать самым крупным объектом метростроения в мире. Более 30 станций, на 23 из которых можно сделать пересадки на другие линии метро. Четыре станции будут соединены с МЦК и шесть - с МЦД. Полностью Большая кольцевая будет введена в эксплуатацию в конце 2022 года.

Илья Ушаков, Александр Голубев. "ТВ Центр".