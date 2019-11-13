"Я/Мы кот!" В Госдуме заступились за толстого Виктора

Поддержали обиженного авиакомпанией кота и в соцсетях

"Говорят, не повезет, если толстый кот попал в "Аэрофлот"" – соцсети переполнены гневными комментариями. Истории о двух лишних килограммах, одной очень ответственной сотруднице авиакомпании и безмерном количестве любви хозяина к коту Виктору нашлось место даже на страницах Guardian, Daily Mail и в эфирах BBC. В отличие от салона самолета, выполнявшего рейс Москва-Владивосток, куда пустить кота размера "плюс сайз" категорически отказались. Хотя из Риги до российской столицы упитанный Виктор летел вместе с другими пассажирами почти без приключений. Разве, что немного подташнивало при взлете и посадке.

По правилам российского авиаперевозчика, "кто-то слишком много ест". Выводы подтверждены тщательными замерами, согласно которым "вес Виктора на 2 килограмма превышает установленную норму провоза животных в салоне самолета, а значит 10-киллограмовый кот подлежит перевозке в багаже"

"Это, во-первых, формализм. Потому, что с перевесом у нас летают все. За перевес в багаже мы платим и самолеты от этого не падают. Это заложено авиакомпаниями. На мой взгляд, измерения по весу - это лукавство. Надо исходить из параметров размера переноски, в которых животное находится. Иначе мы дойдем до чего: 8 килограммовое животное вы куда-то привезли в путешествие, он набрал 100 граммов. Обратно вы его не вывезете. Что делать в этой ситуации? Это же глупость просто", - говорит председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов.

Но что там казённые формулировки и правила бездушной системы, друг - не багаж, решил Михаил Галин, придумав простой и одновременно гениальный план — подменить кота на взвешивании. Бросил клич в интернете, на это ушло несколько дней. Нашел дублера. То, что это не кот, а кошка, никого не смутило. Главное, в отведенные габариты уложились. После чего произошел обратный обмен котами и перевод Виктора на диетическое питание. Впрочем, и без диеты у кота все хорошо. Фото довольного Виктора в салоне бизнес-класса по пути домой в интернет выложил сам Михаил Галин, в красках описав историю. Подписчики читали и умилялись. Кто-то ругал авиакомпанию, а кто-то хозяина кота.

"Те же мейн-куны очень крупные виды кошек. Они сами по себе тяжелые. Если он превышает норму, не зря же все прописано, значит, можно спокойно посадить его в багажное отделение. Ко мне лично привозили из Хабаровска, Новосибирска животных. Если он так хочет его с собой так возить, то пусть худеют, садятся на диету. Это и коту будет полезней, дольше проживёт", - заявляет ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина.

Читали пост Михаила и представители авиакомпании, найдя в ситуации массу грубых нарушений. Мало того, что службы аэропорта Галин обманул, так еще и правила перевозки нарушил. Кот на время полета должен находиться в переноске. Независимо от веса.

"В связи с выявлением нескольких фактов целенаправленного нарушения условий договора воздушной перевозки "Аэрофлoт" принял решение исключить данного пассажира из программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счёт участника – закрыт", - заявили в компании.

Миль было почти 400 тысяч. 10 лет Михаил был ответственным клиентом авиакомпании. Решение авиаперевозчика взбудоражило соцсети. "ЯМы - толстый кот", "2 килограмма кота не преступление", "Мой кот, мои правила, мои мили" - и все в таком духе. Агрегатор такси предложил коту с хозяином бесплатные поездки. Крупная торговая сеть разыгрывают два килограмма косметики, с которыми точно пустят в самолёт. Михаил Галин на авиакомпанию не в обиде. Вину признает, раскаивается, но по-другому поступить просто не мог.

Не он первый, не он последний. В США, например, в салоне самолета пони провозили. Миниатюрная лошадь помогла хозяйке справиться с аэрофобией. На Шпицбергене, где содержание кошек под запретом из-за угрозы распространения бешенства, русские рабочие завели импозантного кота Иннокентия. И ведь не подкопаешься. По документам Иннокентий и не кот вовсе, а полярная лисица - писец.

Матвей Шестаков, Наталья Тарасова, Владимир Хуртин, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".