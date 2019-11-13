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На Украине раздают листовки о пользе от продажи земли иностранцам

17:43
  • среда
  • 13 ноября 2019

Закон может стать альтернативой вступления в НАТО

Верховная рада Украины приняла в первом чтении скандальный законопроект о продаже земли.
Законопроект о продаже земли вызвал скандал на Украине

Этот документ подразумевает открытие рынка земель сельхозназначения для граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства, а также для иностранцев.

За законопроект проголосовали 240 парламентариев в основном из партии "Слуга народа". Категорически против выступили фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

В свою очередь пропагандисты законопроекта начали раздавать мотивационные листовки, в которых объясняют пользу от продажи земли иностранцам. По их мнению, они смогут лучше любого украинца защитить Незалежную от "российской агрессии".

"Если продадим нашу землю за бесценок западным выгодоприобретателям, то они с оружием возьмутся защищать Украину от "вражеской" России", - приводят слова одного из нардепов издание "Вести.Украина".

Депутат выразил мнение, что законопроект о продаже земель сможет стать альтернативой НАТО, в который Киев уже который год безуспешно пытается попасть.

"Зачем Украине париться, добиваясь членства в Альянсе, если легионеров можно за пару месяцев заманить гектарами плодородных черноземов? Защищать Украину Запад начнет лишь в том случае, если у него будут свои активы и капиталы", - отметил он.

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