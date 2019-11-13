Москвичей проконсультируют по вопросам призыва

В военной прокуратуре открылся правовой пункт

В Москве на период осенней призывной кампании заработал Консультативно-правовой пункт по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу. К его работе ежедневно привлекаются представители юридических служб или призывных отделений районных отделов военного комиссариата Москвы, а также медицинские специалисты призывных комиссий.

Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются:

разъяснения призывникам и членам их семей положений законодательства о воинской обязанности и военной службе;

незамедлительное реагирование на установленные факты нарушения законодательства для их устранения и недопущения впредь;

получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, злоупотреблениях должностных лиц военных комиссариатов и призывных комиссий, с последующей организацией проверок по указанным фактам.

Задать вопросы о призыве можно в рабочие дни в военной прокуратуре гарнизона №231 по адресу: Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 "Д", либо по телефонам: 8 (495) 693-58-98, в выходные дни по телефону: 8 (499) 195-05-10.