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Москвичей проконсультируют по вопросам призыва

17:35
  • среда
  • 13 ноября 2019

В военной прокуратуре открылся правовой пункт

В Москве на период осенней призывной кампании заработал Консультативно-правовой пункт по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу. К его работе ежедневно привлекаются представители юридических служб или призывных отделений районных отделов военного комиссариата Москвы, а также медицинские специалисты призывных комиссий.

Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются:

  • разъяснения призывникам и членам их семей положений законодательства о воинской обязанности и военной службе;
  • незамедлительное реагирование на установленные факты нарушения законодательства для их устранения и недопущения впредь;
  • получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, злоупотреблениях должностных лиц военных комиссариатов и призывных комиссий, с последующей организацией проверок по указанным фактам.

Задать вопросы о призыве можно в рабочие дни в военной прокуратуре гарнизона №231 по адресу: Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 "Д", либо по телефонам: 8 (495) 693-58-98, в выходные дни по телефону: 8 (499) 195-05-10.

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