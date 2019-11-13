Женщина прифотошопила себя на обложку Time и получила должность в Госдепе

Вопросы к Мине Чан возникли лишь спустя полгода

В США вскрылась неприятная история с участием сотрудников Госдепа. Как оказалось, они взяли на работу девушку, которая нагло соврала у себя в резюме об образовании и опыте работы.

Как пишет NBC News, в резюме Мины Чан было указано образование в Гарварде, хотя на деле она лишь прошла курсы при университете. Однако на этом будущая сотрудница не остановилась. Чтобы заполучить желаемую должность, она придумала себе опыт работы в международной организации и похвасталась фейковой обложкой Time.

В качестве заместителя помощника госсекретаря США по урегулированию конфликтов и стабилизационным операциям Чан проработала больше полугода. Вопросы к ней возникли после того, как она решила перейти на работу в другую госструктуру. В результате новой проверки в Конгрессе усомнились в послужном списке женщины.

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