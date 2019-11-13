ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Над историком-убийцей свершился "суд божий"

18:26
  • среда
  • 13 ноября 2019

Он выжил не просто так

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, заявил, что над его подзащитным уже свершился суд божий.

Александр Почуев рассказал, что 63-летний доцент провел 40 минут в ледяной воде (9 ноября в Санкт-Петербурге было +4 градуса) и мог погибнуть от переохлаждения ил утонуть, однако выжил.

"Господь его оставил в живых, чтобы он имел право на защиту", - заявил адвокат life.ru.

После того, как Почуев взялся вести Соколова, от него отвернулись несколько клиентов. Ему многие задают вопросы, почему он решил защищать убийцу, на что он ответил, что на историка обрушилась вся мощь государства, общества и СМИ и он нуждается в грамотной поддержке.

"Конечно, меня вся эта история задевает до мурашек, но в то же время каждый человек обладает правами, которые я как адвокат должен отстаивать. Нас двое, а против нас все", - заявил представитель Соколова.

Адвокат не исключает, что его подзащитный убил свою возлюбленную в состоянии аффекта или же имел место быть оговор.

9 ноября профессора Олега Соколова выловили из Мойки. В его рюкзаке обнаружили отрезанные женские руки и пистолет. Как выяснилось, двумя днями ранее историк застрелил у себя на квартире 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В Мойку историк свалился, пытаясь избавиться от частей тела девушки.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Историк Олег Соколов
Историк Олег Соколов
Историк Олег Соколов
Историк Олег Соколов
Историк Олег Соколов и Анастасия Ещенко
Историк Олег Соколов и Анастасия Ещенко
Историк Олег Соколов и Анастасия Ещенко
Историк Олег Соколов и Анастасия Ещенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.