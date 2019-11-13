Над историком-убийцей свершился "суд божий"

Он выжил не просто так

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, заявил, что над его подзащитным уже свершился суд божий.

Александр Почуев рассказал, что 63-летний доцент провел 40 минут в ледяной воде (9 ноября в Санкт-Петербурге было +4 градуса) и мог погибнуть от переохлаждения ил утонуть, однако выжил.

"Господь его оставил в живых, чтобы он имел право на защиту", - заявил адвокат life.ru.

После того, как Почуев взялся вести Соколова, от него отвернулись несколько клиентов. Ему многие задают вопросы, почему он решил защищать убийцу, на что он ответил, что на историка обрушилась вся мощь государства, общества и СМИ и он нуждается в грамотной поддержке.

"Конечно, меня вся эта история задевает до мурашек, но в то же время каждый человек обладает правами, которые я как адвокат должен отстаивать. Нас двое, а против нас все", - заявил представитель Соколова.

Адвокат не исключает, что его подзащитный убил свою возлюбленную в состоянии аффекта или же имел место быть оговор.

9 ноября профессора Олега Соколова выловили из Мойки. В его рюкзаке обнаружили отрезанные женские руки и пистолет. Как выяснилось, двумя днями ранее историк застрелил у себя на квартире 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В Мойку историк свалился, пытаясь избавиться от частей тела девушки.