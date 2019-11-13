"Бро - не багаж": россияне поддержали толстого кота мемами

Неделю назад о пухлячке из Владивостока еще никто не знал

Ситуация с толстым котом, которого не пустили на борт самолета авиакомпании "Аэрофлот", стремительно захватывает внимание не только российской прессы, но и зарубежной. О 10-килограммовом Викторе написали даже BBC, Guardian и Daily Mail.

Оставить равнодушной эта история не могла, ведь практически у всех дома есть питомец и каждый может оказаться в подобной ситуации – съездив в отпуск, часто привозишь с собой пару-тройку лишних килограммов. Кот Виктор не стал исключением.

Пользователи Сети начали слать хозяину Виктора – Михаилу Галину – фотографии своих котов, выражая тем самым солидарность. "Виктор, мы с тобой! Кот Тайсон", "Бро должен быть рядом, бро - не багаж" - пишут пользователи.

Виктор не очень хорошо перенес перелет Рига-Москва, страшно подумать, что с ним могло бы произойти во время восьмичасового перелета Москва-Владивосток в тесной переноске и в багажном отсеке самолета.

На ситуацию, произошедшую с Виктором и его хозяином, обратили внимание иностранные пользователи социальных сетей. Они отметили, что для человека создаются все условия комфорта, а для животных - нет.

"Пожалуйста, проверьте, соответствует ли габаритам ваша ручная кладь. Пожалуйста, проверьте, соответствует ли нормам откинутая спинка соседа".

Авиакомпания "Аэрофлот" пока ограничился разъяснением правил перевозок, лишением бонусных миль и больше не дает никаких комментариев.