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"Бро - не багаж": россияне поддержали толстого кота мемами

19:28
  • среда
  • 13 ноября 2019

Неделю назад о пухлячке из Владивостока еще никто не знал

Ситуация с толстым котом, которого не пустили на борт самолета авиакомпании "Аэрофлот", стремительно захватывает внимание не только российской прессы, но и зарубежной. О 10-килограммовом Викторе написали даже BBC, Guardian и Daily Mail.

 

Оставить равнодушной эта история не могла, ведь практически у всех дома есть питомец и каждый может оказаться в подобной ситуации – съездив в отпуск, часто привозишь с собой пару-тройку лишних килограммов. Кот Виктор не стал исключением.

 

Пользователи Сети начали слать хозяину Виктора – Михаилу Галину – фотографии своих котов, выражая тем самым солидарность. "Виктор, мы с тобой! Кот Тайсон", "Бро должен быть рядом, бро - не багаж" - пишут пользователи.

 

Виктор не очень хорошо перенес перелет Рига-Москва, страшно подумать, что с ним могло бы произойти во время восьмичасового перелета Москва-Владивосток в тесной переноске и в багажном отсеке самолета.

 

На ситуацию, произошедшую с Виктором и его хозяином, обратили внимание иностранные пользователи социальных сетей. Они отметили, что для человека создаются все условия комфорта, а для животных - нет.

 

"Пожалуйста, проверьте, соответствует ли габаритам ваша ручная кладь. Пожалуйста, проверьте, соответствует ли нормам откинутая спинка соседа".

Авиакомпания "Аэрофлот" пока ограничился разъяснением правил перевозок, лишением бонусных миль и больше не дает никаких комментариев.

 

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Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
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