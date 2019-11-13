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Фадеев жестко высказался о едва не погубивших его артистах

19:00
  • среда
  • 13 ноября 2019

Продюсера перестал интересоваться их судьбами

Музыкальный продюсер Максим Фадеев, ранее распустивший артистов своего лейбла, заявил, что ему не интересна их судьба.

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"Меня вообще их судьбы больше не интересуют", - жестко  ответил Фадеев на вопрос журналистов MTV. Он припомнил артистам, что те, в свою очередь, никогда не интересовались его судьбой во время работы с ним.

Продюсер за последние несколько месяцев попал сразу в несколько громких скандалов с участием певиц Наргиз Закировой, Ольги Серябкиной, Елены Темниковой, а также исполнителя Олега Майами. В результате у Фадеева обнаружились проблемы с сердцем.

Как рассказал адвокат Сергей Жорин, Закирова и Майами довели Фадеева до нервного истощения. Конфликт с артистами едва не стоил продюсеру жизни. "То, что делали некоторые из его артистов - это чуть ли не убийство. Максиму сделали сложную операцию, фактически спасли ему жизнь", - признался Жорин.

30 октября Фадеев объявил о реструктуризации своего продюсерского центра. Контракты со всеми артистами его лейбла были расторгнуты.

Видео: Фадеев пытается справиться со стрессом после конфликта с Наргиз

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