Фадеев жестко высказался о едва не погубивших его артистах

Продюсера перестал интересоваться их судьбами

Музыкальный продюсер Максим Фадеев, ранее распустивший артистов своего лейбла, заявил, что ему не интересна их судьба.

"Меня вообще их судьбы больше не интересуют", - жестко ответил Фадеев на вопрос журналистов MTV. Он припомнил артистам, что те, в свою очередь, никогда не интересовались его судьбой во время работы с ним.

Продюсер за последние несколько месяцев попал сразу в несколько громких скандалов с участием певиц Наргиз Закировой, Ольги Серябкиной, Елены Темниковой, а также исполнителя Олега Майами. В результате у Фадеева обнаружились проблемы с сердцем.

Как рассказал адвокат Сергей Жорин, Закирова и Майами довели Фадеева до нервного истощения. Конфликт с артистами едва не стоил продюсеру жизни. "То, что делали некоторые из его артистов - это чуть ли не убийство. Максиму сделали сложную операцию, фактически спасли ему жизнь", - признался Жорин.

30 октября Фадеев объявил о реструктуризации своего продюсерского центра. Контракты со всеми артистами его лейбла были расторгнуты.

Видео: Фадеев пытается справиться со стрессом после конфликта с Наргиз

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