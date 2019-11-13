Во Франции объяснили громкие заявления Макрона о смерти

Президент подал сигнал тревоги

Президент Франции Эммануэль Макрон не имел в виду смерть НАТО, когда говорил о "смерти мозга" альянса.

Французский лидер имел в виду структурные проблемы внутри Североатлантического альянса, которые нельзя игнорировать, объяснила министр обороны Пятой Республики Флоранс Парли. Своим громким выражением Макрон всего лишь хотел "подать сигнал тревоги".

"НАТО — это краеугольный камень европейской безопасности и обороны, но она должна адаптироваться", — заявила Парли.

Альянс продолжает оставаться для Франции надежным союзником и крепким инструментом сотрудничества, подчеркнула министр обороны.

7 ноября президент Франции заявил, что НАТО переживает "смерть мозга", а Европа находится на краю пропасти. Его слова прокомментировали в Кремле и российском МИД.