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Во Франции объяснили громкие заявления Макрона о смерти

20:25
  • среда
  • 13 ноября 2019

Президент подал сигнал тревоги

Президент Франции Эммануэль Макрон не имел в виду смерть НАТО, когда говорил о "смерти мозга" альянса.
Эммануэль Макрон: "подлец без границ" или объединитель Европы?

Французский лидер имел в виду структурные проблемы внутри Североатлантического альянса, которые нельзя игнорировать, объяснила министр обороны Пятой Республики Флоранс Парли. Своим громким выражением Макрон всего лишь хотел "подать сигнал тревоги".

"НАТО — это краеугольный камень европейской безопасности и обороны, но она должна адаптироваться", — заявила Парли.

Альянс продолжает оставаться для Франции надежным союзником и крепким инструментом сотрудничества, подчеркнула министр обороны.

7 ноября президент Франции заявил, что НАТО переживает "смерть мозга", а Европа находится на краю пропасти. Его слова прокомментировали в Кремле и российском МИД.

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