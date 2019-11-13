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Зеленского втянули в грязный коррупционный скандал

20:30
  • среда
  • 13 ноября 2019

По делу о взятках и мошенничестве проходят три человека

Руководителя департамента офиса президента Украины Светлану Кондзелю и ее двух предполагаемых сообщников заподозрили во взяточничестве и мошенничестве. Помощницу "слуги народа" Владимира Зеленского уже уволили с занимаемой должности.

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Как сообщили в антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), Кондзеля требовала 300 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Нафтогазе". Женщину задержали при получении 150 тысяч долларов, отмечает РИА Новости.

По версии правоохранителей, участников преступной группы уличили накануне "на горячем". Кроме Кондзели, ведомство подозревает экс-заместителя министра культуры Украины Викторию Лесничую и еще одного гражданина, имя которого не называется.

Ранее Зеленский призвал всех украинцев бороться с коррупцией в стране. По его мнению, по-другому в Европу его стране не попасть.

Видео: Почему падает рейтинг Зеленского

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