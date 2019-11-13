Звезду "Игры Престолов" заметили в Великом Новгороде

Актер приехал по делам

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда из сериала "Игра Престолов", приехал в Великий Новгород на киносъемки.

Хивью исполнит роль в историческом сериале "По следам Святого Олафа". В Великом Новгороде будет сниматься фрагмент, как король Норвегии Олаф гостил у князя Ярослава Мудрого.

"Здесь интересна его возлюбленная – Ингигерд, известная как Ирина. Она была здесь замужем за князем Ярославом. Так что он потерял свою любовь, но часто ездил к ней сюда", - рассказал сообщает NovgorodTVnews.

Хивью приехал в Новгород вместе со съемочной группой и своей женой. Они уже побывали на Троицком раскопе и в Софийском соборе.