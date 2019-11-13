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Стало известно, что делал Трамп во время слушаний по импичменту

22:17
  • среда
  • 13 ноября 2019

Президент США отказался смотреть трансляцию

Сериал под названием "импичмент президенту Трампу" выходит на широкие экраны. В среду в Конгрессе США начались первые публичные слушания по данному вопросу. Процесс транслирует американское телевидение. Место действия - комитет по разведке палаты представителей.

Расследование должно ответить на вопрос - оказывал ли глава Белого Дома давление на власти Украины с целью нанести политический ущерб своему оппоненту, демократу Джо Байдену, и если да - подпадают ли такие действия под импичмент. С показаниями уже выступили ключевые свидетели. Трамп отказался смотреть трансляцию слушаний, сославшись на работу.

Главный свидетель по делу Дональда Трампа проходит по коридорам Капитолия в сопровождении полицейских. Именно от Билла Тейлора, исполняющего обязанности посла США на Украине, демократы рассчитывают услышать слова, разоблачающие президента. Открывая публичные слушания, противники Трампа озвучивают свою версию событий.

"В начале этого года Владимир Зеленский баллотировался на пост президента Украины. Он был новичком в политике и попытался установить отношения между Украиной и США. Дональд Трамп воспользовался тяжелым положением союзника и попытался сделать так, чтобы Украина помогла ему с двумя расследованиями", - сказал председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф.

Речь о делах семьи Байденов, которые ещё при Порошенко могли неплохо заработать на Украине. Но едва начавшееся расследование Генпрокуратуры против компании "Бурисма" было закрыто, а генпрокурор уволен. Трамп якобы через своих людей давил на Зеленского, чтобы при новой украинской власти старые дела Байдена расследовали. Но поведение своего кандидата в президенты демократы настойчиво не замечают, пытаясь убедить всех, что Трамп воспользовался служебным положением ради устранения конкурента. Прямых доказательств нет, но есть интерпретация свидетеля Билла Тейлора. Именно он сейчас в кресле посла является официальным каналом связи между Вашингтоном и Киевом.

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина.

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