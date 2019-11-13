Премьер Индии ответил на приглашение Путина на 75-летие Победы

Лидеры провели встречу в Бразилии перед началом саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Бразилии для участия в двухдневном саммите БРИКС. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР подведут итоги десятилетнего сотрудничества, а также обсудят региональные и общемировые проблемы. Тема саммита - "Экономический рост в интересах инновационного будущего".

Перед началом основных мероприятий Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российский президент отметил, что уже в четвертый раз в этом году общается с индийским премьером. А все договоренности на предыдущих встречах исполняются, в том числе и договоренности, достигнутые в ходе саммита в сентябре этого года во Владивостоке.

"Реализуются крупные двусторонние проекты, укрепляются военно-технические связи, расширяются гуманитарные обмены. Хотел бы отметить, что в 2018 году на более чем 17% увеличился наш товарооборот. И в этой связи отмечу, что и в этом году темпы мы не теряем, достигнутая динамика сохраняется. Мы продолжаем тесную координацию на международной арене, работаем активно в рамках ООН, ШОС, "Двадцатки" и БРИКС. Я жду нашей встречи в Москве в следующем году, уважаемый премьер-министр, в мае следующего года на торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне", - сказал Путин.

"Я рад нашим регулярным встречам, на которых можно обсудить и двустороннюю проблематику, и вопросы международной повестки дня. Я полагаю, что мы продвигаемся вперед быстрыми темпами в реализации повестки дня. Вы пригласили меня приехать в мае на празднование 75-й годовщины. Я с удовольствием приеду", - ответил индийский премьер.

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