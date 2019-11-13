Три года без горячей воды: Медведев потребовал помочь жителям села на Алтае

Проблему решат незамедлительно

Дмитрий Медведев провёл совещание на Алтае, на котором обсудил с министрами и губернаторами развитие российских сел. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Перед этим глава правительства осмотрел несколько социальных объектов в селе Санниково и пообщался с местными жителями. Они рассказали премьеру, что в некоторых домах уже около трёх лет нет горячей воды. Дмитрий Медведев потребовал незамедлительно решить эту проблему.

На совещании глава правительства отметил, что в регионах необходимо в установленные сроки возводить новые школы и детские сады, а также ремонтировать старые образовательные учреждения и внедрять современные технологии. На совещании обсудили и создание в селах фельдшерских пунктов и привлечение в них квалифицированных врачей в рамках проекта "Земский доктор".

"Важно, чтобы работа по сельским территориям шла в комплексе, со следующего года будет действовать новая госпрограмма комплексного развития сельских территорий. На 2020 год на госпрограмму в федеральном бюджете заложили около 36 миллиардов рублей. Деньги пойдут на создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильем, на развитие рынка труда, на создание инфраструктуры на селе", - сказал Дмитрий Медведев.

Видео: Медведев рассказал о развитии медицины в регионах

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