ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Три года без горячей воды: Медведев потребовал помочь жителям села на Алтае

21:44
  • среда
  • 13 ноября 2019

Проблему решат незамедлительно

Дмитрий Медведев провёл совещание на Алтае, на котором обсудил с министрами и губернаторами развитие российских сел. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Перед этим глава правительства осмотрел несколько социальных объектов в селе Санниково и пообщался с местными жителями. Они рассказали премьеру, что в некоторых домах уже около трёх лет нет горячей воды. Дмитрий Медведев потребовал незамедлительно решить эту проблему.

На совещании глава правительства отметил, что в регионах необходимо в установленные сроки возводить новые школы и детские сады, а также ремонтировать старые образовательные учреждения и внедрять современные технологии. На совещании обсудили и создание в селах фельдшерских пунктов и привлечение в них  квалифицированных врачей в рамках проекта "Земский доктор".

"Важно, чтобы работа по сельским территориям шла в комплексе, со следующего года будет действовать новая госпрограмма комплексного развития сельских территорий. На 2020 год на госпрограмму в федеральном бюджете заложили около 36 миллиардов рублей. Деньги пойдут на создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильем, на развитие рынка труда, на создание инфраструктуры на селе", - сказал Дмитрий Медведев.

Видео: Медведев рассказал о развитии медицины в регионах

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края
Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.