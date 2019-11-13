Тимошенко бросила Зеленского из-за скандального закона

Глава "Батькивщины" не поддерживает законопроект о продаже сельхозземель

Верховная рада Украины приняла проект закона, разрешающий продажу земель сельскохозяйственного назначения, передает "ТВ Центр".

Он был предложен фракцией пропрезидентской партии "Слуга народа". За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов.

Процедура принятия законопроекта сопровождалась бурными дебатами. В какой-то момент трибуну заблокировали представители "Оппозиционной платформы - За жизнь", требуя отсрочить принятие инициативы, продлить мораторий на продажу земли и провести референдум по этому вопросу. Доклад министра экономики, представлявшего проект закона, сопровождался криками "позор".

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила после голосования, что ее партия переходит в оппозицию. Она объяснила, что не поддерживает законопроект о продаже сельхозземель, который назвала "политикой уничтожения Украины" и "политикой продолжения эпохи бедности".

Сторонники законопроекта утверждают, что он позволит Украине окончательно расстаться с коммунистическим прошлым. Противники же считают, что это делается в интересах глобального капитала. У здания парламента акцию протеста провели несколько тысяч аграриев. По их словам, открытие рынка земли "похоронит" животноводческую отрасль страны.

Видео: Почему падает рейтинг Зеленского

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен