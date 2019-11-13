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Тимошенко бросила Зеленского из-за скандального закона

22:27
  • среда
  • 13 ноября 2019

Глава "Батькивщины" не поддерживает законопроект о продаже сельхозземель

Верховная рада Украины приняла проект закона,  разрешающий продажу земель сельскохозяйственного назначения, передает "ТВ Центр".

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Он был предложен фракцией пропрезидентской партии "Слуга народа".  За соответствующее решение проголосовали 240 народных  депутатов.

Процедура принятия законопроекта сопровождалась бурными дебатами. В какой-то момент трибуну заблокировали представители "Оппозиционной платформы - За жизнь", требуя отсрочить принятие инициативы, продлить мораторий на продажу земли и провести референдум по этому  вопросу. Доклад министра экономики, представлявшего проект закона, сопровождался криками "позор".

Лидер фракции  "Батькивщина"  Юлия Тимошенко заявила после голосования, что ее партия переходит в оппозицию. Она объяснила, что не поддерживает законопроект о продаже сельхозземель, который назвала "политикой уничтожения Украины" и "политикой продолжения эпохи бедности".

Сторонники законопроекта утверждают, что он позволит Украине окончательно расстаться с коммунистическим прошлым. Противники же считают, что это делается в интересах глобального капитала. У здания парламента акцию протеста провели несколько тысяч аграриев. По их словам, открытие рынка земли "похоронит" животноводческую отрасль страны.

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