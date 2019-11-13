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Назван возраст, до которого не доживает половина мужчин

21:49
  • среда
  • 13 ноября 2019

Здоровье не выдерживает нагрузок

Каждый второй мужчина не доживает до возраста 67 лет.

Все дело в том, что россияне начинают заболевать уже в трудоспособном возрасте, болячки копятся и многие не доживают до пенсии, пишет НСН. Из-за этого ухудшается репродуктивное здоровье россиян и, как следствие, падает демография.

"Фатальный дебют" приходится на возраст 41-54 года. 52 процента мужчин умирают до 67 лет", - заявил главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин.

В связи с такой печальной статистикой в России нужно ставить вопрос не о продолжительности всей жизни, а о продолжительности здоровой жизни.

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