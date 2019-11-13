ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Провальное восхождение "человека-паука" на небоскреб засняли на видео

22:40
  • среда
  • 13 ноября 2019

Попытка скалолаза вызвала неподдельный интерес публики

Французский скалолаз Алэн Робэр – более известный, как "человек-паук" - вновь замахнулся на рекорд. Правда, на этот раз не получилось, но попытка вызвала неподдельный интерес публики, отмечает "ТВ Центр".

Робэр приобрёл мировую известность, забираясь без снаряжения на крыши высотных зданий по стенам. Его новой задачей было покорить небоскрёб "Ариан" - здание в 152 метра высотой - в деловом квартале Парижа Дэфанс. Не хватило совсем чуть-чуть: Робэр добрался до верха, но вот на саму крышу залезть не смог, а значит попытка не засчитана как успешная. 57-летнему экстремалу пришлось забраться в окно одного из офисных помещений наверху.

Когда он спустился на лифте, внизу его ждала полиция. Спортсмена отправили в участок, потому что акция не была согласована с местными властями. Ранее в квартале Дэфанс Роберу покорились две  башни. И с тех пор местные стражи порядка  недолюбливают экстремала.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Человек-паук
Человек-паук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.