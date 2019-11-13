Провальное восхождение "человека-паука" на небоскреб засняли на видео

Попытка скалолаза вызвала неподдельный интерес публики

Французский скалолаз Алэн Робэр – более известный, как "человек-паук" - вновь замахнулся на рекорд. Правда, на этот раз не получилось, но попытка вызвала неподдельный интерес публики, отмечает "ТВ Центр".

Робэр приобрёл мировую известность, забираясь без снаряжения на крыши высотных зданий по стенам. Его новой задачей было покорить небоскрёб "Ариан" - здание в 152 метра высотой - в деловом квартале Парижа Дэфанс. Не хватило совсем чуть-чуть: Робэр добрался до верха, но вот на саму крышу залезть не смог, а значит попытка не засчитана как успешная. 57-летнему экстремалу пришлось забраться в окно одного из офисных помещений наверху.

Когда он спустился на лифте, внизу его ждала полиция. Спортсмена отправили в участок, потому что акция не была согласована с местными властями. Ранее в квартале Дэфанс Роберу покорились две башни. И с тех пор местные стражи порядка недолюбливают экстремала.

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