Историк-расчленитель Соколов застрелил возлюбленную во сне

Стали известны новые подробности убийства 24-летней аспирантки

Петербургские СМИ сообщили новые подробности смерти 24-летней аспирантки исторического факультета СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов.

Согласно новой версии, девушка умерла ночью во сне. Ссылаясь на свои источники, "Фонтанка" добавляет, что Соколов якобы дождался, когда Ещенко заснет и только после этого четыре раза выстрелил ей в висок из обреза.

"Четыре пули в голове девушки нашли с помощью рентгена", - приводит жуткие подробности трагедии издание. Стоит отметить, что эта информация не является официальной.

9 ноября в Петербурге из реки Мойки вытащили 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова. Профессор упал в воду, когда пытался утопить рюкзак с останками девушки.

Мужчину арестовали на два месяца и предъявили ему обвинение в убийстве. Следователи установили, что доцент застрелил аспирантку Ещенко из обреза еще 7 ноября.

Соколов и Ещенко жили вместе пять лет в его квартире на набережной Мойки. Они занимались написанием научных работ по наполеоновской Франции, посещали балы и военно-историческую реконструкцию. Мотивом убийства историк назвал ссору с Ещенко. Девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки".

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