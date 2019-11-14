Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

На месте ЧП находятся следователи

В Благовещенске Амурской области студент колледжа строительства и коммунального хозяйства открыл стрельбу по своим однокурсникам. По предварительным данным, двое человек погибли, трое пострадали, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошел около 10 утра по местному времени. По одной из версий, молодой человек открыл стрельбу после того, как его удалили из аудитории за опоздание. При задержании он покончил жизнь самоубийством.

Причиной трагедии мог стать конфликт между студентами. Сейчас на месте ЧП работают все оперативные службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Между тем в интернете появились кадры с места стрельбы.