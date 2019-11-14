ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

08:20
  • четверг
  • 14 ноября 2019

На месте ЧП находятся следователи

В Благовещенске Амурской области студент колледжа строительства и коммунального хозяйства открыл стрельбу по своим однокурсникам. По предварительным данным, двое человек погибли, трое пострадали, передает "ТВ Центр".
Кремль отреагировал на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Инцидент произошел около 10 утра по местному времени. По одной из версий, молодой человек открыл стрельбу после того, как его удалили из аудитории за опоздание. При задержании он покончил жизнь самоубийством.

Причиной трагедии мог стать конфликт между студентами. Сейчас на месте ЧП работают все оперативные службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Между тем в интернете появились кадры с места стрельбы.

Читайте также:
Новости по теме
Человек с пистолетом
Человек с пистолетом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.