"Брови и ресницы отвалились": химиотерапия изуродовала больную раком Ольгу Копосову

Она сама нащупала опухоль

49-летняя актриса Ольга Копосова, которая прославилась благодаря сериалу "След", перенесла операцию и прошла четыре курса химиотерапии. У телезвезды нашли рак груди.

О страшном заболевании Копосова узнала в 2012 году. "Я сама нащупала. Просто появился какой-то шарик. Я сначала не думала про онкологию. А через год чувствую, что у меня растет это образование. Внутри это чувствуется, шевелится, как будто живет вместе со мной", - рассказала актриса в передаче "Судьба человека".

Врачи велели Копосовой ложиться на операцию, но она тянула из-за съемок в популярном сериале. Продюсеры пошли ей навстречу и придумали сцену, в которой ее героиня попадает в больницу. Так актрисе удалось выкроить время на лечение.

После четырех курсов химиотерапии Ольга Копосова пришла на съемочную площадку без волос. "После химиотерапии брови и ресницы отвалились", - призналась актриса. Коллеги сделали все, чтобы она смогла сниматься в сериале: ей приготовили парик, наклеили ресницы и нарисовали брови. По словам артистки, ей удалось победить рак.

Копосова также рассказала, что в 2008 году в ее жизни произошло еще одно несчастье. Ее пожилую маму сбил поезд, когда та переходила через железнодорожные пути. "Удар был такой силы, что около нее даже сумки не нашли", - рассказала звезда "Следа".