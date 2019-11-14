ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

История с толстым котом сплотила активистов интернета

08:17
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Случай со слишком упитанным животным на борту самолета получил широкий резонанс

Редкая политическая новость обретет такой резонанс, как дело с обиженным котом. История авиапассажира Михаила Галина, от которого потребовали сдать кота по имени Виктор в багаж – мол, больно толстый – сплотила активистов интернета, передает "ТВ Центр".
"Бро - не багаж": россияне поддержали толстого кота мемами

А уж после того, как хозяин обманом пронес Виктора в салон и авиакомпания в наказание лишила его всех бонусов, грянул настоящий информационный гром.

Как в случае с любой резонансной новостью, журналисты поинтересовались позицией Кремля, пресс-секретаря президента попросили прокомментировать случай с котом. Пескова цитируют информагентства: "Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом и самолетом".

Обострению дискуссии способствовал и такой поворот – нашего кота на борт не пускают, а у наших западных партнеров – хоть с лошадью в салон заходи. Тот случай, когда в действительности все так, как на самом деле.

Главное сегодня
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
Кот Виктор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.