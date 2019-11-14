История с толстым котом сплотила активистов интернета

Случай со слишком упитанным животным на борту самолета получил широкий резонанс

Редкая политическая новость обретет такой резонанс, как дело с обиженным котом. История авиапассажира Михаила Галина, от которого потребовали сдать кота по имени Виктор в багаж – мол, больно толстый – сплотила активистов интернета, передает "ТВ Центр".

А уж после того, как хозяин обманом пронес Виктора в салон и авиакомпания в наказание лишила его всех бонусов, грянул настоящий информационный гром.

Как в случае с любой резонансной новостью, журналисты поинтересовались позицией Кремля, пресс-секретаря президента попросили прокомментировать случай с котом. Пескова цитируют информагентства: "Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом и самолетом".

Обострению дискуссии способствовал и такой поворот – нашего кота на борт не пускают, а у наших западных партнеров – хоть с лошадью в салон заходи. Тот случай, когда в действительности все так, как на самом деле.