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Историк со слезами на глазах описал все детали убийства и расчленения студентки

08:29
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Признание Соколова было снято на видео

Историк Олег Соколов во время следственных действий в подробностях описал, как расправился со студенткой Анастасией Ещенко. Об этом сообщил адвокат доцента Александр Почуев.
Историк-расчленитель Соколов застрелил возлюбленную во сне

Признание историка было снято на видео. "Показания давал сквозь слезы, сожалея о содеянном. В следственных действиях также участвовали криминалисты из Москвы", - отметил юрист.

При этом адвокат призвал воздержаться от "смакования кровавых подробностей" убийства для объективности расследования и ради родственников погибшей. Защита искренне соболезнует всем, кого затронула эта трагедия, а сам Соколов предложил оплатить похороны Ещенко, передает РИА Новости.

Напомним, 9 ноября в Петербурге из реки Мойки вытащили 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова. Профессор упал в воду, когда пытался утопить рюкзак с останками девушки и пистолет.

Мужчину задержали. Следователи установили, что доцент застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза еще 7 ноября. Тело расчленил, а от останков избавлялся постепенно.

Погибшая оказалась 24-летней возлюбленной доцента. Вместе они изучали эпоху Наполеона Бонапарта.

Соколов признался в убийстве девушки и рассказал, что они несколько лет жили вместе. Мотивом преступления историк назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки".

Однако позже стало известно, что после ссоры студентка ушла спать, а историк, затаивший обиду, взял обрез и расправился с ничего не подозревавшей девушкой. Соколов выстрелил возлюбленной в висок.

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Историк Олег Соколов
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