Москва требует от Лондона ответа за слова "ущербного" генерала

Цель подобных высказываний – сформировать у британцев образ врага

Определенные силы в Великобритании пытаются сформировать враждебное отношение к России у граждан страны. Судя по этим высказываниям, Лондон "каждый день" находится в состоянии войны с Россией – в частности, из-за якобы постоянных кибератак.

Российское посольство в Великобритании потребовало объяснений у местных властей после появления в издании Sunday Telegraph интервью начальника Штаба обороны страны. Николас Картер повторил слова, сказанные ранее на телеканале ВВС – о том, что Россия может спровоцировать Третью мировую войну.

"Рассматриваем подобные высказывания… как ущербные и безрассудные. Они являются очередным проявлением последовательной линии определенных сил по культивированию в Великобритании образа России как враждебного государства. При этом полностью замалчивается провокационный характер действий самой Великобритании в военной сфере", — говорится в ноте российской дипмиссии.

В письме подчеркивается, что Картер специально пытается создать впечатление у британцев, что российская внешняя политика направлена на разжигание новой войны или на нападение на Великобританию. В посольстве считают, что британский МИД должен объяснить правительству и гражданам России, насколько заявления высокопоставленного военного соответствуют официальной позиции властей Соединенного Королевства.