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Путин рассказал, что удержало российскую экономику от рецессии

09:18
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Инвестиционная привлекательность нашего государства растет

14 ноября основной день работы саммита БРИКС, он посвящен актуальным вопросам международной повестки. Ожидается, что лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР обсудят проблемы региональной и мировой стабильности в ходе двух пленарных заседаний. Тема нынешнего саммита - "Экономический рост в интересах инновационного будущего".
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Накануне Владимир Путин выступил на деловом форуме. Президент России отметил тенденции, которые наносят вред развитию мировой экономики.

"Ситуация в глобальной экономике остается сложной. С начала 2018 года темпы ее роста непрерывно снижаются и, по прогнозам ВМФ, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие 10 лет. И действительно, коллеги,  выступавшие здесь, правильно сказали, страны БРИКС вносят здесь весомый вклад в поддержание роста. Несомненно, сказалось на мировой экономике то, что в мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции - односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм. В таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать серьезные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни, благосостояния граждан нашей страны", - отметил Путин.

Также Владимир Путин отметил, что в этой не простой ситуации России удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию. И добавил, что инвестиционная привлекательность нашего государства растет. Российский лидер пригласил  представителей стран БРИКС для участия в крупнейших экономических форумах в Петербурге и Владивостоке.

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