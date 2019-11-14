Путин рассказал, что удержало российскую экономику от рецессии

Инвестиционная привлекательность нашего государства растет

14 ноября основной день работы саммита БРИКС, он посвящен актуальным вопросам международной повестки. Ожидается, что лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР обсудят проблемы региональной и мировой стабильности в ходе двух пленарных заседаний. Тема нынешнего саммита - "Экономический рост в интересах инновационного будущего".

Накануне Владимир Путин выступил на деловом форуме. Президент России отметил тенденции, которые наносят вред развитию мировой экономики.

"Ситуация в глобальной экономике остается сложной. С начала 2018 года темпы ее роста непрерывно снижаются и, по прогнозам ВМФ, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие 10 лет. И действительно, коллеги, выступавшие здесь, правильно сказали, страны БРИКС вносят здесь весомый вклад в поддержание роста. Несомненно, сказалось на мировой экономике то, что в мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции - односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм. В таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать серьезные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни, благосостояния граждан нашей страны", - отметил Путин.

Также Владимир Путин отметил, что в этой не простой ситуации России удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию. И добавил, что инвестиционная привлекательность нашего государства растет. Российский лидер пригласил представителей стран БРИКС для участия в крупнейших экономических форумах в Петербурге и Владивостоке.